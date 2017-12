Heftarchiv: November 2017

Der mythische Beginn der griechischen Medizin

Aus magischen Formeln der Beschwörung von immateriellen Geistwesen und Einflüssen wurden mit der Zeit Heilssprüche und Affirmationen, welche der Ratsuchende, der Kranke, befolgen musste. Erste Zeugnisse der »rationalen« Anwendung dieser Sprüche haben wir aus der Bronzezeit Griechenlands. Die heute alltägliche Auffassung von Krankheit als endogener Prozesshaftigkeit hat im Altertum der vorklassischen Zeit keinen Platz. Krankheit und Leiden kommen stets von außen, sind oft genug sichtbar im Sinne von Verletzungen, aber eben genauso oft »unsichtbar«. Auch die Verbindung von Krankheit und Schuld kommt aus dieser magischen Phase – und entsprechend war auch immer »ein anderer« Schuld.

Bernd Hertling

Mykotherapie: wichtiges Element der Naturheilkunde

Vitalpilze gehören zu den ältesten Naturarzneien der Menschheit mit jahrtausendealter Tradition in der Volksmedizin Asiens. Aber nicht nur dort setzte man auf die Heilkraft von Pilzen, die für uns manchmal fremd klingende Namen wie Reishi, Maitake oder Shiitake tragen. Auch in der europäischen Klosterheilkunde hatten die besonderen Lebewesen ihren festen Platz. So ist zum Beispiel überliefert, dass Hildegard von Bingen schon im 12. Jahrhundert Pilze bei verschiedenen Indikationen schätzte.

Peter Elster



Die Schröpfkopfbehandlung

Das Schröpfen, das Erzeugen lokal begrenzter Hyperämieareale mittels Aufsetzen von Schröpfgläsern, ist eine altbewährte naturheilkundliche Methode zur Behandlung tiefliegender Verspannungen und schmerzhafter Triggerpunkte. Die Schröpfkopfbehandlung wirkt durch Ansaugen von Haut- und Unterhautgewebe auf die Kapillaren der Blutgefäße, die Arteriolen und Venolen. Sie ist eine oftmals vergessene Behandlungsmethode, die bei fachkundiger Durchführung keine unerwünschten Nebenwirkungen nach sich zieht.

Christine Bhavya Heubisch



Bei roter Nase hilft das Rentier: Die Heilkunst der Sami

In Schweden, Norwegen, Finnland und Russland leben ungefähr 140.000 Angehörige des Volkes der Sami (auch als Lappen bekannt). Sie sind die Erben einer reichen schamanischen und heilerischen Tradition, die eine jahrhundertelange Verfolgung ertragen mussten, an der sich auch deutsche Missionare und Soldaten beteiligten. Teil dieser Kultur ist auch das uralte Heilwissen, das beinahe verloren gegangen wäre, doch nun eine wunderbare Renaissance erfährt.

Franziska Feist

Der Wald – Medizin und Therapie in einem

Engelwurz-Sirup oder Hopfenspargel: Ungewöhnlich sind die Rezepte, die »Wald-Apotheker« Dr. Markus Strauß verschreibt. Wer die Heilkraft aus dem Wald entdeckt, findet noch viel mehr – denn die Bäume selbst sind schon reine Medizin, vor allem fürs Immunsystem. In Deutschland gibt es inzwischen einen anerkannten Heilwald, um im Wald zu »baden«. Auf Usedom ist er zu finden und nennt viele Kiefern und Buchen sein eigen. Ein Segen ist er vor allem für Patienten mit COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) und von Stress bedingten Krankheiten wie Hypertonie.

Martina Schneider

Die Wu-Morde: eine Kriminalgeschichte zur unterhaltsamen Erklärung der chinesischen Medizin – Teil 4

Die Kriminalpolizei von Kiel steht vor einem Rätsel. Zwei Morde sind bereits geschehen und die Ermittlungen stecken in einer Sackgasse. Alles deutet darauf hin, dass die Mordmotive und Tathergänge in den Grundlagen der chinesischen Medizin zu finden sind. Kann die Polizei mithilfe des chinesischen Universitätsprofessors Wu Long das Rätsel rechtzeitig lösen und weitere Morde verhindern? Im vorliegenden 4. Teil geht es weiter.

Christine Liedke

SOS – Schüßler-Therapie in schwerer See! Eine polemische Betrachtung

Der Autor präsentiert sein Plädoyer für die Schüßlersche Biochemie und ruft auf: „Deshalb: SOS! Die Biochemie davor zu bewahren, dass sie aufgrund der geschilderten Gegebenheiten in völliger Beliebigkeit versinkt und darüber hinaus sogar zu versuchen ihr wieder etwas von ihrer ursprünglichen Größe als unverzichtbares therapeutisches Element traditionell europäischer Medizin zu erstreiten, ist eine Aufgabe, der sich jeder und jede verantwortungsvolle Kollege/Kollegin annehmen sollte.“

Uwe Sieber

Perfide MMH-Absichten, Leserbrief zum Kommentar zu den Reformvorschlägen im „Münsteraner Memorandum Heilpraktiker“ von Karl F. Liebau – Der Heilpraktiker, Ausgabe 10/2017

Es lohnt sich, den Wortlaut des Ärzteblattes BB36 zu lesen. Wörtlich ist dort über den favorisierten neuen »Fach-Heilpraktiker« zu lesen: Fach-Heilpraktiker solle nur noch werden, »wer bereits eine Ausbildung in einem der speziellen nicht-akademischen oder teilakademischen Heilberufe absolviert habe« (z. B. Ergotherapeuten, Gesundheits- und Krankenpfleger, Logopäden oder Physiotherapeuten). Der Rest, also uns, das Heilpraktiker(un)wesen, sei abzuschaffen. Ich bin sicher, dass unsere Methoden und unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit dem Zeitgeist entsprechen, aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass er, der Zeitgeist, unsere Arbeit macht.

Werner Sperling

Neue rechtliche Anforderungen an die Naturheilpraxis

In der Heilpraktikerpraxis müssen eine Reihe von rechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Dazu gehören das Medizinproduktegesetz (MPG), das Infektionsschutzgesetz (IfSG), das Arzneimittelgesetz (AMG) sowie die jeweilig begleitenden Gesetze und Verordnungen. Einige dieser rechtlichen Regelungen sind in den Jahren 2016 und 2017 überarbeitet worden. In diesem Artikel werden die aktuellen Regelungen, die eine Bedeutung für die Heilpraktikerpraxis haben, erläutert.

Arne Krüger

Neu: Entlassrezept

Seit 1. Oktober 2017 können Klinikärzte ihren Patienten bei deren Entlassung aus dem Krankenhaus ein Rezept über benötigte Arzneimittel zur Einlösung in öffentlichen Apotheken ausstellen und mitgeben. Damit wird eine Regelung des Versorgungsstärkungsgesetzes aus dem Jahr 2015 umgesetzt.

Quelle: ots, ABDA, 26.9.2017

Jahreshauptversammlung des Dachverband Deutscher Heilpraktikerverbände e.V.

Am 27. September 2017 fand in der Geschäftsstelle des DDH in Bonn die Jahreshauptversammlung des Dachverband Deutscher Heilpraktikerverbände e.V. statt. Neben Kongressplanung, Öffentlichkeitsarbeit und Aus- und Weiterbildung wurden unter anderem die Aktualisierung der Berufsordnung und aktuelle berufspolitische Entwicklungen besprochen.

Christian Wilms

