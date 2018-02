Heftarchiv: Januar 2018

Heilung durch die Nacht

Die Nachtfahrt der Seele ist oftmals eine notwendige Etappe und damit keine krankhafte Störung, nicht etwas, das wegtherapiert gehört, sondern der schmerzliche Aufruf an sich selbst, das eigene Selbst zu finden.

Christian Reichard

Die ketogene Ernährungstherapie

Die ketogene Diät kommt der Ernährung unserer Vorfahren wieder ein ganzes Stück näher, und ist bis auf den Verzehr von Milchprodukten und den Verzicht auf Honig, der Paleo-Diät sehr ähnlich. Bei der ketogenen Ernährungstherapie handelt es sich um eine streng regulierte Diät mit einer sehr fettreichen, kohlenhydratarmen und altersentsprechend eiweißhaltigen Kost, mit der man, ohne zu Fasten, in einen Hungerstoffwechsel kommt. Dies wird auch Ketose genannt. Genau diesen Stoffwechselvorgang der Ketose macht man sich bei der Therapie zahlreicher Erkrankungen erfolgreich zu Nutze.

Claudia Buhmann



Ayurvedische Ernährungsmedizin

Die Ernährungsmedizin ist eine der zentralen Säulen des ayurvedischen Therapiebaumes. Der Mensch entsteht mit allen seinen Geweben direkt aus der Nahrung. Die Ernährung wird im Ayurveda auch »mahausadhi« genannt, die »Große Medizin«, weil durch eine falsche Ernährung schnell Erkrankungen entstehen und ganz ohne Nahrung der Tod eintritt. Auf der anderen Seite werden Menschen durch die gesundheitsfördernde Ernährung kräftig, voller Ausstrahlung und gesund.

Dr. Hedwig Gupta

So setzen Sie intuitives Essen als Ernährungstherapie bei der Essstörung Bulimia nervosa ein

Die meisten Patienten mit einer Bulimia nervosa haben nicht nur ihre Hunger- und Sättigungssignale verloren, sondern auch ihre Essensvorlieben. Dafür haben sie eine gewisse Angst vor dem Essen. Sie wissen nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Die Ernährungstherapie mit intuitivem Essen setzt an drei Punkten an: Angst vor dem Essen verlieren – Hunger und Sättigung wieder spüren lernen, Erkennen des emotionalen Essens und der Feststellung, dass Essen gewichtsunabhängig ist.

Gudrun Nebel

Ernährung im Alter

Wenn wir uns die Statistik ansehen, so stellen wir fest, dass 21 % der deutschen Bevölkerung mit über 65 Jahren im Rentenalter sind. Glauben wir der Statistik, so fühlen sich von den älteren Menschen 25 % nicht mehr fit. Dies liegt oft an einer falschen Ernährung im Alter und man muss lernen, welche Nahrung im Alter besser geeignet ist als in jungen Jahren. Der ältere Mensch sollte auf nichts, was er gerne isst, verzichten. Nur muss er alles im richtigen Verhältnis zu sich nehmen.

Bertold Heinze

Sogar ein Mittel gegen Stiefmütter! Andorn ist Arzneipflanze 2018: Stattliche Erscheinung mit großer Wirksamkeit

Andorn, Lungendank oder Mutterkraut: Marrubium vulgare ist Arzneipflanze des Jahres 2018. Mit ihrer Wahl hat die Jury des »Studienkreises Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde« an der Universität Würzburg eine fast vergessene Heilpflanze wieder ans Licht gebracht, die in mehrerer Hinsicht gute Dienste leistet.

Martina Schneider

Die Wu-Morde: eine Kriminalgeschichte zur unterhaltsamen Erklärung der chinesischen Medizin – Teil 6

Die Kriminalpolizei von Kiel steht vor einem Rätsel. Drei Morde sind bereits geschehen und die Ermittlungen stecken in einer Sackgasse. Alles deutet darauf hin, dass die Mordmotive und Tathergänge in den Grundlagen der chinesischen Medizin zu finden sind. Kann die Polizei mithilfe des chinesischen Universitätsprofessors Wu Long das Rätsel rechtzeitig lösen und weitere Morde verhindern? Im vorliegenden 6. Teil geht es weiter.

Christine Liedke

Health Claims – EU-Gerichtshof manifestiert Verbrauchertäuschung

Gesundheitsbezogene Angaben bei pflanzlichen Stoffen und Zubereitungen können auch weiterhin ungeprüft auf Verpackungen gedruckt und in der Werbung genutzt werden. Das ist das Fazit aus der Abweisung einer Untätigkeitsklage, die der EU-Gerichtshof jetzt beschieden hat.

Quelle: Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), PM 23.11.2017



Sicher mit Nanomaterialien arbeiten - Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht internationale Leitlinie zum Arbeitsschutz

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine internationale Leitlinie veröffentlicht, um Beschäftigte vor möglichen Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz durch hergestellte Nanomaterialien zu schützen. Die Leitlinie, die sich an Regierungen und Experten in den mehr als 180 Mitgliedsstaaten der WHO richtet, enthält Empfehlungen zur Gefährdungsbeurteilung und zu geeigneten Arbeitsschutzmaßnahmen beim Umgang mit hergestellten Nanomaterialien.

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, www.baua.de, 18.12.2017

Nachlese: 13. Norddeutscher Heilpraktiker-Kongress in Hamburg

Viele Besucher strömten auf Hamburgs Elbinsel Wilhelmsburg – vom 24. bis 26. November 2017 fand dort der beliebte Heilpraktiker-Kongress der Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein statt. Bei der Auswahl des neuen Veranstaltungsortes für den jährlichen Fort- und Weiterbildungskongress haben die Organisatoren offensichtlich die richtige Entscheidung getroffen.

Meike Paul

