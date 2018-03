Heftarchiv: Februar 2018

Ingwer – Heilpflanze des Jahres 2018

Laut Pressemitteilung des NHV Theophrastus wurde der Ingwer zur Heilpflanze des Jahres 2018 gewählt, da er krampflösende, entzündungshemmende und schmerzstillende Effekte besitzt. Bereits im Mittelalter wurde er von Hildegard von Bingen und Paracelsus bei gastrointestinalen Symptomen eingesetzt. Studien untermauern die Wirksamkeit bei diesen Beschwerden sowie auch seinen Nutzen bei Reisekrankheit.

Heike Lück-Knobloch

Männer sind anders – Frauen erst recht

Seit es das Forschungsgebiet Gendermedizin gibt, stufen Mediziner Frauen nicht mehr als »kleine Männer« ein. Männer sind anders, Frauen erst recht: nicht nur in der Anatomie, sondern auch im präventiven, diagnostischen, therapeutischen und pharmazeutischen Bereich.

Martina Schneider



Arzneipflanzen im Klimakterium

Die Wechseljahre beeinträchtigen die Lebensqualität vieler Frauen. Um ihre Beschwerden zu lindern, greifen die Betroffenen oft zu Heilpflanzen. Doch nicht alle Kräuter sind für jeden Abschnitt des Klimakteriums geeignet. Zudem müssen bei der Auswahl auch eventuelle Kontraindikationen wie ein erhöhtes Risiko für hormonabhängige Tumoren beachtet werden. Dieser Artikel zeigt auf, welche Kräuter in den verschiedenen Phasen des Klimakteriums geeignet sind und worauf bei ihrer Anwendung zu achten ist.

Sabine Ritter

Venus- und Marsqualitäten in der Schafgarbe – eine Conjunctio Oppositorum

Dieses wenig auffällige, unscheinbare Kraut verfügt über Kräfte, wie sie die oberflächliche Betrachtung nicht vermuten würde. Da gibt es lindernde und stärkende Eigenschaften gleichermaßen und diese zeigen – wenn man so will – die Qualitäten der Venus (griech. Aphrodite, Göttin der Liebe) und des Mars (griech. Ares, Kriegsgott), beide gemeinsam in bester Kraft und Eigentümlichkeit.

Bernd Hertling

Massage – eine Wohltat für Leib und Seele

Die Massage ist eine der ältesten Therapieformen überhaupt. Sie dient zur mechanischen Beeinflussung von Haut, Bindegewebe und Muskulatur durch ­Dehnungs-, Zug- und Druckreiz. Die Wirkung der Massage erstreckt sich von der behandelten Stelle des Körpers über den gesamten Organismus und schließt auch die Psyche mit ein.

Rainer Gugenhan

Homöopathie versus Placebo – ein Faktencheck

In Zeiten heftiger, zum Teil berechtigter Kritik an der Homöopathie nutzen vornehmlich Skeptikersekten medienwirksam ihren Einfluss, um ein Verbot der Homöopathie durchzusetzen. Ihr Hauptvorwurf: Homöopathie wirkt nur als Placebo. Anhand unterschiedlicher Quellen möchte der Artikel diesen Kritikpunkt näher beleuchten, und unter besonderer Berücksichtigung homöopathischer Heilpraktiker einen Vergleich zu homöopathischen Ärzten und der konventionellen Medizin ziehen.

Thomas P. Peplowski

Laboruntersuchungen und deren Abrechnung

Bei einer differenzialdiagnostischen Abklärung eines Krankheitsbildes sind oftmals auch diesbezügliche Laborparameter heranzuziehen, um der gebotenen Sorgfaltspflicht Rechnung zu tragen. Dabei können nach den Regularien des GebüH Laboruntersuchungen in der eigenen Praxis, in Laborgemeinschaften oder als Auftrag in einem Fremdlabor durchgeführt werden.

Franz-Dieter Schmidt

In Hessen müssen Heilpraktiker invasive Tätigkeiten anzeigen

Am 21. Dezember 2017 wurde eine Dritte Verordnung zur Änderung der Infektionshygieneverordnung im Gesetzes- und Verordnungsblatt für das Land Hessen veröffentlicht. Damit werden invasive Tätigkeiten wie zum Beispiel Injektionen, Infusionen, Aderlass oder Akupunktur anzeigepflichtig.

Ursula Hilpert-Mühlig



Heilpraktikerüberprüfung bundesweit einheitlich

Die neuen Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärtern sind am 22. Dezember 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Die Leitlinien treten am 22. März 2018 in Kraft und können damit das erste Mal zur Überprüfung im Oktober 2018 umgesetzt werden.

Ursula Hilpert-Mühlig

