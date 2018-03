Heftarchiv: März 2018

Wieder aufatmen bei Asthma

Wiederkehrende Atemnot: im günstigsten Fall schlicht Zeichen eines Magnesiummangels. Häufige Atemwegsinfektionen: Selen und Zink sind vielleicht nicht ausreichend im Organismus vorhanden. Infekte, Entzündungen, Asthma, Allergien: Helfer in der Not können Schwarzkümmel, Korallenbeere, Körner, Borretsch oder Veilchen sein.

Martina Schneider

Allergien – Im Ayurveda eine stoffwechselbezogene Krankheit

In dieser Jahreszeit erkranken viele Menschen wieder an Rhinitis allergica saisonalis, dem Heuschnupfen. Im schulmedizinischen Verständnis liegt ursächlich eine zum Teil genetisch bedingte Überempfindlichkeit des Immunsystems auf Pollen vor, die in dieser Zeit vermehrt in der Luft sind. Auch im Ayurveda ist eine Erkrankung der Atemwege bekannt, die sich vor allem über Niesen äußert. Die Erkrankung definiert sich, wie viele Erkrankungen im Ayurveda, über ihr Hauptsymptom, das Niesen. Sie wird als eine Störung in den prānavaha-srotāmsī, den Lebenskraft- oder Atem-tragenden Kanälen, verstanden.

Dr. med. Hedwig Gupta



Thymian – auf die Dosis kommt es an

Thymian ist eine altbewährte Heilpflanze zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Einmal mehr könnte Paracelsus beim Einsatz eines alkoholischen Auszugs aus der Droge Hb. Thymi auf seinen berühmten Satz mit der Dosis, die es macht, hinweisen. Denn gerade bei einem Thymianfluidextrakt kommt es vor allem auf die Dosis an, was mit seiner Hilfe erreicht werden soll. Denn in der Pflanze schlummern sowohl expektorative als auch antitussive Eigenschaften.

Bernd Hertling

Dr. Facebook & Co.

Wer im Internet auf Seiten mit Gesundheitsthemen unterwegs ist, begegnet dort immer wieder Erstaunlichem, seltsam Kuriosem sowie interessantem Neuem, Altgewusstem, auch Richtigem und abenteuerlich Falschem und allem dazwischen. Naturgemäß ist das Interesse an Gesundheitsthemen ungebrochen und unser Autor beobachtet mit Humor, dass der neue Trend wohl in die Richtung geht: Zu Krankheiten und Therapien fragen Sie Ihren Internetarzt und Ihre Internetgruppe.

Christian Reichard

Die Theorie von San Cai (Himmel-Erde-Mensch) und ihre Anwendung in der chinesischen Medizin

Die Theorie von San Cai ist ein wichtiges Konzept in der chinesischen Philosophie wie auch in der chinesischen Medizin. Der Mensch findet seine natürliche Position zwischen Himmel und Erde. Sein Kopf stellt den Himmel dar, seine Füße die Erde und so ist er mit beiden Mächten verbunden. Wie aber können Therapeuten der chinesischen Medizin dieses Wissen um die drei Ebenen Himmel-Erde-Mensch in ihrer täglichen Praxisarbeit anwenden?

Patricia Bock

FDH-Fachfortbildung - Thema: Asthma bronchiale

Der Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V. – Bundesverband und seine Landesverbände bieten mit diesem Grundlagenartikel die Möglichkeit zur Literaturfortbildung mit entsprechendem Leistungsnachweis oder zur persönlichen Wissensauffrischung an, diesmal zum Thema „Asthma bronchiale“.

Für eine Bescheinigung über die erfolgreiche FDH-Literaturfortbildung müssen neun von zehn Fragen richtig beantwortet werden. Unter den Einsendern von richtig beantworteten Fragebögen werden fünf Bücher aus dem Verlag Volksheilkunde verlost.

Arne Krüger

Nach Keim-Funden in Gewässern: Nachrüstung von Kläranlagen gefordert

Angesichts der Funde von multiresistenten Erregern in niedersächsischen Flüssen, Bächen und Seen fordert das Umweltbundesamt bessere Kontrollen der Gewässer sowie eine Nachrüstung der Kläranlagen in Deutschland. Auch das Bundesumweltministerium sieht hier Handlungsbedarf. Insbesondere dort, wo das gereinigte Abwasser in sensible Gewässer wie Badeseen oder Trinkwasserressourcen eingeleitet werde, sei eine weitergehende Abwasserreinigung erforderlich, teilte das Ministerium dem NDR auf Anfrage mit.

Quelle: ots / NDR (www.nrdr.de), PM vom 6.2.2018

Krank zur Arbeit – „Präsentismus“ in Deutschland

Jeder vierte Arbeitnehmer war 2017 länger als elf Tage krank – 22 % fehlten im vergangenen Jahr länger als zwei Wochen – 54 % aller Arbeitnehmer hatten keinen einzigen Fehltag. Das Phänomen heißt Präsentismus, wird schon länger erforscht und bezeichnet die Neigung der Arbeitnehmer, auch krank zur Arbeit zu gehen.

Quelle: ots / German health tv GmbH, PM vom 30.1.2018



Arzneimittelausgaben 2017

Die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung sind im Jahr 2017 um 3,1 % gestiegen. Das ist weniger als in der Rahmenvorgabe von Ärzten und Krankenkassen erwartet (3,2 %) und bedeutet eine Wachstumsabschwächung im dritten Jahr in Folge. Das ergeben erste Berechnungen des Deutschen Apothekerverbandes auf Basis der Abrechnungsergebnisse von Apothekenrechenzentren. Obwohl sich die Anzahl der GKV-Versicherten um knapp 800.000 (1 %) auf fast 73 Millionen erhöht hat, sank die Zahl der verordneten Arzneimittelpackungen um 2,1 %.

Quelle: ots / ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände 30.1.2018

